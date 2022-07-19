МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, в июне ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 8,6% с 8,1% месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. AP: рекордная инфляция оставила американцев без средств к существованию

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат во вторник, 19 июля, в 12.00 мск.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране в марте-мае. Аналитики полагают, что показатель вырос до 3,9% с уровня февраля-апреля в 3,8%.

В 15.30 мск минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов в США, строительство которых было начато в июне, выросло до 1,58 миллиона с 1,549 миллиона в мае.