БАНГКОК, 19 июл — ПРАЙМ. Переговоры о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией могут начаться в скором времени, сообщила РИА Новости посол РФ в стране Людмила Воробьева. Оверчук рассказал о формировании единого расчетного пространства в ЕАЭС

"Не могу не отметить, что сейчас мы находимся на пороге запуска переговоров между ЕАЭС и Индонезией о создании зоны свободной торговли", — сказала агентству глава российской дипмиссии в Индонезии.

"Такое решение уже было принято Высшим советом Евразийского экономического союза, и дело за практической реализацией. Мы надеемся, что до конца года этот процесс будет запущен", — добавила Воробьева.

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