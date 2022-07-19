МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Введенные Европейским союзом санкции против России вернутся бумерангом и отразятся на политической обстановке в регионе. Об этом рассказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино. Посол рассказал, как санкции против России повлияли на торговлю с Колумбией

По его словам, антироссийские санкции наносят гораздо больший ущерб европейской экономике, чем России, что может привести к политической напряженности. Партии начнут отдаляться от вводивших меры против Москвы политиков, возможен распад правящей коалиции в Берлине, поскольку жители Германии, которая сильнее всего зависит от российского газа, ощутят на себе последствия санкций больше остальных. Могут начаться массовые протесты в регионе, страны других континентов пересмотрят свою политику в отношении России. Асселино полагает, что европейские бизнесмены уже настаивают на пересмотре санкционного режима.

Аналитик также отметил дальнейшую экономическую рецессию стран Европы. По вине ЕС многие госудаства уже переживают рекордную инфляцию, дальше будет повышение процентных ставок, рост государственного долга и падение курса евро, подчеркнул Асселино.

Кроме того, конфискация Западом российских активов на сумму в 300 миллионов долларов граничит с "гангстерскими методами", что совершенно неприемлемо на международном уровне, заявил эксперт.