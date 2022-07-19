События в сфере макроэкономики и бизнеса 19 июля
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|5:00
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май)
|6,8%
|6,2% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь)
|-19,7 тыс
|-20 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май)
|177 тыс
|296 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (май)
|3,8%
|3,8% (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|3,8%
|3,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,8%
|0,8%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|8,1%
|8,6%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь)
|-7%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (июнь)
|1,695 млн
|1,65 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь)
|-14,4%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (июнь)
|1,549 млн
|1,58 млн
|20:45
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,762 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ММК — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 2кв2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220719/837530100.html