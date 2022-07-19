МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 19 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
5:00 AUD Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок    
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май) 6,8% 6,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь) -19,7 тыс -20 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май) 177 тыс 296 тыс (факт)
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (май) 3,8% 3,8% (факт)
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 3,8% 3,7%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,8% 0,8%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 8,1% 8,6%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь) -7%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июнь) 1,695 млн 1,65 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь) -14,4%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июнь) 1,549 млн 1,58 млн
20:45 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,762 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ММК — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022    
  RUB Детский мир — операционные результаты за 2кв2022    