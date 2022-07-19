СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл — РАЙМ. Крым намолотил первый миллион тонн зерна, богатый урожай зерновых станет залогом продовольственной безопасности республики, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В Румынии назвали объем вывезенного с Украины зерна

"На сегодня в республике фактически обмолочено 328 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено 1162 тысячи тонн. Лидерами по намолоту зерна являются Красногвардейский, Джанкойский, Раздольненский и Красноперекопский районы", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, богатый урожай зерновых – залог продовольственной безопасности республики и дальнейшего успешного развития экономики Крыма.

Уборка зерновых продолжается. Ранее минсельхоз республики сообщал, что всего крымским аграриям в этом году предстоит убрать 592 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур.