МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию можно назвать бесполезным, американцы не смогли добиться ожидаемых результатов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. В США рассказали о полном фиаско Байдена на Ближнем Востоке

"Конечно, арабы так оценивают (как провальный — ред.). (Можно назвать визит) бесполезным по большому счету. Результатов особых, на которые рассчитывали американцы, не удалось добиться", — отметил он.

Байден завершил поездку на Ближний Восток на прошлой неделе. Он заявил, что ожидает дальнейшего увеличения поставок нефти из Саудовской Аравии. Вместе с тем местные министры настаивали на том, что политические решения будут приниматься в соответствии с рыночной логикой и в рамках коалиции ОПЕК+, в которую входит Россия.