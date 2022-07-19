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https://1prime.ru/state_regulation/20220719/837533155.html
СМИ: Евросоюз планирует конкретизировать действующие антироссийские санкции
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз планирует конкретизировать антироссийские санкции, даст понять, что что доставляющие продовольствие из России компании не попадут под ограничения. Об этом пишет издание... ПРАЙМ, 19.07.2022
экономика, новости, россия, ес, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз планирует конкретизировать антироссийские санкции, даст понять, что что доставляющие продовольствие из России компании не попадут под ограничения. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на документ ЕС.
Как сообщает издание, Европейский союз также доработает действующие ограничения, чтобы четко указать, что судоходные компании, доставляющие продовольствие из России на голодающие рынки, не будут подвергаться санкциям.