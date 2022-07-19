МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз планирует конкретизировать антироссийские санкции, даст понять, что что доставляющие продовольствие из России компании не попадут под ограничения. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на документ ЕС. Евросоюз снял санкции с авиакомпании Cham Wings

Как сообщает издание, Европейский союз также доработает действующие ограничения, чтобы четко указать, что судоходные компании, доставляющие продовольствие из России на голодающие рынки, не будут подвергаться санкциям.