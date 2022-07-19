МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Евросоюз планирует конкретизировать антироссийские санкции, даст понять, что что доставляющие продовольствие из России компании не попадут под ограничения. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на документ ЕС.

Саммит ЕС в Брюсселе

Евросоюз снял санкции с авиакомпании Cham Wings

Как сообщает издание, Европейский союз также доработает действующие ограничения, чтобы четко указать, что судоходные компании, доставляющие продовольствие из России на голодающие рынки, не будут подвергаться санкциям.