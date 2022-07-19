МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Новой Зеландии в июне 2022 года достигла 7,3% — это самый высокий уровень за последние 32 года, сообщило во вторник статистическое управление страны (Stats NZ). Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордного значения в июне

По его данным, в июне 1990 года инфляция составляла 7,6%.

Как отмечает Stats NZ, в текущем году на инфляцию повлиял рост цен на бензин и дизельное топливо. Так, бензин в Новой Зеландии к июню прошлого года подорожал на 32%, что стало рекордом с 1985 года, дизельное топливо подскочило на 74%. Цены на жилье поднялись на 18%, а арендная плата возросла на 4,3%, отмечает статведомство.

Продукты питания, прежде всего молоко, сыр и яйца, в среднем в Новой Зеландии стали дороже на 6,5%.

Министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон отметил, что последний показатель инфляции в стране отражает "изменчивое и неопределенное глобальное окружение". При этом Новая Зеландия — не единственная страна, испытывающая инфляцию, передает слова министра телеканал 1News.