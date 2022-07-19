МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. РЯД СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕС ВЫСТУПИЛ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ЧТОБЫ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ЗОЛОТА ТАКЖЕ КАСАЛСЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПИШЕТ БЛУМБЕРГ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220719/837534325.html
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. РЯД СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕС ВЫСТУПИЛ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ, ЧТОБЫ ЗАПРЕТ НА ИМПОРТ РОССИЙСКОГО ЗОЛОТА ТАКЖЕ КАСАЛСЯ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПИШЕТ БЛУМБЕРГ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220719/837534325.html
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