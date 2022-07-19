БЕРЛИН, 19 июл — ПРАЙМ. Нехватка газа может сильно сказаться на производстве бумаги в Германии, а прекращение поставок и вовсе остановить его, сообщил глава ассоциации бумажной промышленности ФРГ Винфрид Шаур. В Германии рассказали, как Евросоюз приближает свой крах

"Никто (из производителей бумаги — ред.) не знает, сможет ли производить этой осенью или зимой", — приводит слова Шаура агентство DPA.

Если же газ и вовсе перестанет поставляться, то это "фактически остановит производство бумаги", добавил он. По словам Шаура, это затронет и производство многих жизненно важных бумажных продуктов, используемых в области продовольствия и гигиены.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — остановлен на плановое техобслуживание с 11 по 21 июля. Оно включает в себя тестирование механических компонентов и систем автоматизации, сообщал оператор магистрали Nord Stream AG.

При этом с середины июня, еще до планового ремонта, поставки газа по "Северному потоку" велись в ограниченном режиме — на уровне 40% от пропускной мощности трубопровода. "Газпром" объяснял это, в том числе, задержкой из-за санкций Канады возврата турбины Siemens из ремонта. Сложившаяся ситуация породила опасения в ЕС, что после завершения техобслуживания "Северного потока" "Газпром" и вовсе не возобновит поставки по магистрали.

Канада, в свою очередь, по просьбе Германии решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждет от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину для "Северного потока". СМИ писали, что двигатель находится в пути, может вернуться в Россию ориентировочно 24 июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.