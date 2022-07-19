МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Эстонии по итогам июня достигла 22% и стала самой высокой в еврозоне, об этом свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat. Годовая инфляция в Австрии достигла максимума за 47 лет

"Уровень годовой инфляции по итогам июня в Эстонии составил 22%, далее идут Литва — 20,5% и Латвия — 19,2%. Самая низкая инфляция была на Мальте – 6,1% и во Франции – 6,5%", — говорится в сообщении Eurostat.

В целом по еврозоне инфляция в июне ускорилась до 8,6%, тогда как в мае этот показатель составлял 8,1%. В июне прошлого года инфляция в еврозоне составляла 1,9%.

По данным экспертов, такие показатели стали следствием роста цен на энергоносители, за которым последовал рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия.