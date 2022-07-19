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2022-07-19T19:21:46+03:00
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Путин начал переговоры с Эрдоганом в Тегеране
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Как... ПРАЙМ, 19.07.2022
экономика, новости, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, лидеры России и Турции обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.
После этого начнется трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.