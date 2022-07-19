ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган начали встречу в Тегеране, передает корреспондент РИА Новости. Путин отметил темпы развития отношений России с Ираном

Путин находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, лидеры России и Турции обсудят вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию с вывозом зерна.

После этого начнется трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции, где они обсудят сирийскую проблематику.