ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что по теме вывоза украинского зерна из черноморских портов еще решены не все вопросы, но то, что движение есть, уже хорошо. Путин отметил рост товарооборота между Россией и Турцией

Российский лидер поблагодарил своего коллегу за усилия "посреднические по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, проблемам вывоза зерна через Черное море". "При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", — сказал Путин.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил надежду на успех переговоров по экспорту украинского зерна из черноморских портов.

"В ходе последних стамбульских переговоров (по зерну — ред.) позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире. Я хочу еще раз выразить вам благодарность и надеюсь, что наши переговоры пройдут продуктивно", — сказал он.

Эрдоган отметил важность поддержания контактов на высшем уровне по средствам телефонных разговоров между двумя президентами, еще большим плюсом он назвал сегодняшнюю встречу на полях астанинского формата. Президент Турции предложил своему коллеге обсудить обширную повестку дня. Говоря о ситуации с вывозом зерна, Эрдоган отметил, конструктивную посредническую роль России в этом вопросе.