ТЕГЕРАН, 19 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что подробно обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси экономику. Кроме того, лидеры условились переходить на использование нацвалют. Путин отметил рост товарооборота между Россией и Турцией

"В беседе с президентом Ирана Раиси подробно обсуждали конкретные аспекты двухстороннего взаимодействия в политической и экономической областях. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетики, промышленности и транспорте", — сказал Путин по итогам трехстороннего саммита России, Ирана и Турции.

Путин также отметил, что они с Раиси условились о реализации крупных совместных проектов и активизации использования национальных валют в прямых расчетах между Россией и Ираном.