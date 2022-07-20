МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты, была договоренность с международными организациями и никто не возражал, включая США, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин заявил о прогрессе по теме вывоза зерна из черноморских портов

"Изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировно. А именно, мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с воздушными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями. И взяв на себя труд все это запакетировать, никто не возражал до сих пор. В том числе американские наши партнеры", — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран.

Он выразил надежду, что ограничения снимут, чтобы улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия.

"Как вы знаете, ограничения с поставками на мировой рынок российских удобрений американцами сняты, фактически сняты. Надеюсь что то же самое, если они искренне хотят улучшить ситуацию на международных рынках продовольствия, надеюсь, то же самое произойдет и с поставками на экспорт российского зерна. А мы вот сейчас готовы. У нас экспортный потенциал 30 миллионов зерновых, а по результатам текущего года будет 50", — сказал Путин.