ТЕГЕРАН, 20 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического характера, отметив, что у РФ и Ирана есть перспективные направления сотрудничества, в том числе развитие инфраструктуры. Путин заявил о договоренности с президентом Ирана по использованию нацвалют

"Что касается встречи с президентом Раиси, мы говорили прежде всего о вопросах экономического характера. Должен отметить, что за последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40 процентов — это очень хороший показатель. У нас есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия, причем в самых разных сферах. Одна из них — это развитие инфраструктуры", — сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам визита в Иран.