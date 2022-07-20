МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Пересмотр части санкций, введенных странами Запада против России, не означает смену их курса в целом, объяснил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В США рассказали, какой тактики России в отношении ЕС боится Зеленский

По его словам, как США, так и Евросоюз начинают корректировать антироссийские санкции "с учетом своих нужд и потребностей". Это не меняет общего курса коллективного Запада на санкционную войну против России и не означает, что они что-то "осознали" и "сделали выводы", подчеркнул политик.

"Они сделали точечные выводы и в соответствии с ними в частностях осуществили поправки — не более того. Поэтому и нам делать крупные выводы из этой коррекции не стоит", — отметил Пушков.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС внесет поправки в санкции в отношении России, чтобы разрешить частично разморозить средства подсанкционных российских банков для облегчения торговли продовольствием и удобрениями.