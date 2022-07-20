МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1981 года 9,3% с 9,1% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Годовая инфляция в Австрии достигла максимума за 47 лет

Официальные данные будут опубликованы Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS) в среду, 20 июля, в 9.00 мск.

В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в июне снизился до 5,38 миллиона с показателя мая в 5,41 миллиона сделок.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго страны опубликует данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 июля. Аналитики полагают, что показатель вырос на 1,4 миллиона баррелей и достиг 428,5 миллиона баррелей.