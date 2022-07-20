МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Заявления Белого дома о введении новых санкций при вхождении районов Украины в состав России цели не достигнут, а лишь укрепят уверенность Москвы в выбранном курсе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. США пообещали "усилить санкции", если России отойдут районы Украины

"Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что "ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России… поэтому очередная угроза цели не достигла".

"Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу", — заключила Захарова.