МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Импортеры в Финляндии заинтересованы в продвижении качественной российской пищевой продукции, не попавшей под санкции. Об этом сообщил торговый представитель России в Хельсинки Антон Логинов. В России прокомментировали арест 800 грузовых вагонов в Финляндии

По его словам, ряд компаний-импортеров обратился в торгпредство для продвижения на финском рынке качественной российской пищевой продукции. "В данной ситуации мы предлагаем им в качестве альтернативы рассмотреть поставки неподсанкционных товаров, которые могут обеспечить российские экспортеры", — сказал Логинов.

Торгпред отметил, что до запрета на продажу крепкого российского алкоголя особенно популярны в Финляндии были водка, краснодарские вина, джинн, коньяк, виски.

Подчеркивается, что в конце февраля госмонополист Alko расторг все соглашения с дистрибьютерами, вернул объемы, которые были расположены на полках. От этого решения пострадали в основном финские компании, субъекты малого и среднего бизнеса.

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