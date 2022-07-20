МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Украина намерена согласовать отсрочку выплаты госдолга на два года. Об этом говориться в постановлении правительства страны. В МИД прокомментировали заявления США о вводе новых санкций из-за Украины

Согласно документу, опубликованному на официальном портале кабинета министров, Министрерство финансов должно согласовать отсрочку выплат по облигациям на 24 месяца и оговорить начисление дополнительных процентов по займам.

"Конечная дата погашения каждых облигаций… отсрочивается на срок в 24 месяца с соответствующей конечной даты погашения облигаций", — отмечается в дополнении к постановлению.