МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения России на следующие 12 месяцев в июле снизились на 1,6 процентного пункта — до 10,8%, что является минимальным уровнем с марта 2021 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Центробанк смягчил требования для компаний-импортеров и банков-нерезидентов

При этом июльский уровень инфляционных ожиданий наиболее близок к уровню января 2021 года, когда показатель составлял 10,5%.

В июне ЦБ сообщал, что инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли на 0,9 процентного пункта — до 12,4%, тогда они были близки к значениям августа – сентября прошлого года.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, по прогнозу Минэкономразвития — 17,5%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил в июне, что инфляция будет меньше ранее ожидавшихся министерством 17,5%. Одновременно с этим, согласно опросу аналитиков, проведенному ЦБ, инфляция в 2022 году составит 15%, в 2023 году — 6,1%.