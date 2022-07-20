МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительского доверия в еврозоне в июле, по предварительной оценке, упал до минус 27 пунктов с минус 23,8 пункта в июне, следует из предварительных данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN). ЕК представит предложения по экономии энергии в ЕС и подготовке к зиме

"Индекс потребительского доверия опустился ниже предыдущего минимума, достигнутого в начале кризиса COVID-19, тем самым достигнув минимального уровня за всю историю наблюдений", — говорится в релизе.

Показатель в ЕС в текущем месяце, согласно предварительной оценке, сократился на 3 пункта – до 27,3 пункта.