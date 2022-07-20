МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Недельная дефляция в РФ с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17% после 0,03% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,41%, свидетельствуют данные Росстата. Росстат отметил снижение цен на смартфоны за неделю

"За период с 9 по 15 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83%, с начала июля – 100,00%, с начала года – 111,41% (справочно: июль 2021 года – 100,31%, с начала года – 104,51%)", — говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,4%, в том числе свекла – на 8,8%, картофель – на 8,5%, капуста – на 8%, бананы – 3,1%, помидоры – 2,3%, морковь – 2,2%, яблоки – 1,6%, огурцы – 1,2%. В то же время цены на лук выросли на 0,3%.

По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стали овощные консервы для детского питания — цены на них в среднем выросли на 0,47%. В числе других лидеров роста цен на прошлой неделе: маргарин (+0,33%), шоколадные конфеты (+0,18%), соль и свинина (+0,17%), фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания (+0,12%), печенье (+0,1%), а также ржаной хлеб, рис и сухие молочные смеси.

Снижение цен произошло по 22 наименованиям продуктов. На текущей неделе наиболее подешевевшим товаром стали яйца — цены на них снизились на 1,64%. На втором месте сахар, который держал лидерство на протяжении нескольких недель подряд, он подешевел на 0,66%. Кроме этого, продолжилось снижение цен на гречку (на 0,62%). Также сыры, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, пшено, мясо кур, пшеничную муку, полукопченые и варено-копченые колбасы, рыбу, молоко, творог, баранину, масло сливочное, сметану и вермишель.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: туалетное мыло — на 0,43%, зубные щетки — на 0,4%, спички и сухие корма для домашних животных — на 0,34% и хозяйственное мыло — на 0,17%. Одновременно с этим цены на шампуни снизились на 0,3%, на стиральные порошки – на 0,14%, несколько снизилась также стоимость подгузников и прокладок.

Продолжилось снижение цен на телевизоры и смартфоны — на 1% и 1,84% соответственно, электропылесосы же после трех недель снижения цен подорожали — на 1,54%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — выросли на 0,06%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Также Росстат на неделе с 9 по 15 июля зафиксировал рост цен на отечественный анальгин (на 0,26%) и корвалол (на 0,1%). Прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели — сильнее всего мазь "Левомеколь" — на 1,23%.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса самолета подешевел на 0,74% после роста на 5,41% и 7,3% в прошлые две недели. Продолжил замедляться рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты, и на отдых в санатории.