МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июнь снизилась на 88,3 миллиона рублей, или на 9,9%, и на 1 июля составила 801,7 миллиона рублей, сообщил Росстат. Росстат отметил снижение цен на смартфоны за неделю

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 250 миллионов рублей (31,2%), в 2021 году — 148,8 миллиона рублей (18,6%), в 2020 году и ранее — 402,9 миллиона рублей (50,2%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 июля столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 47,3%; строительство — 12,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 12,4%; добыча полезных ископаемых — 6,9%; транспорт — 6,3%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 5,3%.