МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. На Западе нарастают усталость и страх перед антироссийскими санкциями при том, что "санкционного блицкрига" не получилось, пишет американское издание Newsweek. В США рассказали, чем обернется ограничение цен на российскую нефть

Как отмечается, спецоперация России на Украине и связанные с ней санкции создали для Запада множество проблем, в том числе нарастающую и стойкую инфляцию, стремительно растущие цены на бензин и неуверенность в наличии поставок природного газа на отопительный сезон, до которого осталось всего несколько недель.

Также в Европе нарастает политическая неопределенность, последним подтверждением которой является отставка британского премьер-министра Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины, и разногласия в итальянском правительстве.

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию предупредил, что западные санкции приведут к обратным результатам. "Планы задушить нашу страну санкциями не работают. Бездумное введение ограничений против нас только усугубляет ситуацию в экономике США", — подчеркнул дипломат.

"Таким образом получается, что в антироссийской лихорадке Вашингтон готов стрелять себе в ногу и танцевать одновременно. Это выглядит абсурдно", — отметил Антонов.