МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Решения о введении антироссийских санкций на самом деле принимаются не в Брюсселе, их последствия для Европы не просчитываются, дальше будет только хуже. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Песков: США прагматичней Европы во вопросе выгодного смягчения санкций

По ее словам, санкционная политика ЕС не имеет никакого отношения к интересам европейских граждан. "Эти решения не являются исконными и отвечающими коренным интересам, эти решения принимаются в основном Вашингтоном, продавливаются им", — подчеркнула Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что ситуация в дальнейшем только ухудшится.