МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Девальвация гривны, объявленная украинским центробанком, не остановит рост инфляции в стране. Об этом заявил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Нацбанк Украины девальвировал национальную валюту

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире.

По словам эксперта, это решение практически не скажется на инфляции, она продолжит расти.

Отмечается, что официальная инфляция на Украине составила 10% по итогам 2021 года.

Кроме того, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что девальвация гривны приведет к снижению реальных располагаемых доходов населения Украины.