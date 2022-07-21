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2022
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Эксперт спрогнозировал дальнейший рост инфляции на Украине
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Девальвация гривны, объявленная украинским центробанком, не остановит рост инфляции в стране. Об этом заявил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Ранее... ПРАЙМ, 21.07.2022
экономика, новости, украина, гривны, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Девальвация гривны, объявленная украинским центробанком, не остановит рост инфляции в стране. Об этом заявил РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.
Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины поднял официальный курс доллара сразу на 25%, до почти 36,6 гривны, объяснив это фундаментальными характеристиками экономики страны и укреплением доллара в мире.
По словам эксперта, это решение практически не скажется на инфляции, она продолжит расти.
Отмечается, что официальная инфляция на Украине составила 10% по итогам 2021 года.
Кроме того, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что девальвация гривны приведет к снижению реальных располагаемых доходов населения Украины.