МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. США оказались прагматичнее Евросоюза в вопросе выгодных для себя корректировок санкционной политики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России

По его словам. Брюссель предпочел придерживаться введенных ограничений, даже тех, которые вредят его собственным интересам и населению. Вашингтон же "весьма оперативно, используя гибкую систему, вводит лицензии, которые предусматривают изъятие невыгодных санкций.

Песков также сообщил, что Кремль не рассчитывает на ослабление рестрикций в седьмом пакете антироссийских санкций.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, Евросоюз работает над новыми запретами, однако "никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, что те страны, против кого вводятся, как-то меняли свою позицию".