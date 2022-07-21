БРЮССЕЛЬ, 21 июл — ПРАЙМ. Совет Евросоюза одобрил новые санкции против России, ожидается их скорая публикация в официальном журнале ЕС, сообщается на сайте Совета ЕС. В Польше обвинили Германию в попытке получить накопленный газ страны

"Совет принял сегодня новые меры, направленные на ужесточение действующих экономических санкций в отношении России, совершенствование их реализации и повышение их эффективности", — указывает совет.

Санкции начинают действовать в четверг. Они предусматривают "новый запрет на покупку, импорт или передачу, прямо или косвенно, золота, если оно происходит из России и было экспортировано из России в ЕС или в любую третью страну после этого". Запрет также распространяется на ювелирные изделия, говорится в сообщении. Кроме того, ЕС усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий. Также предполагается замораживание активов, запрет на поездки в страны ЕС.

При этом одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием, а также транспортировку нефти в третьи страны, говорится в сообщении.

"Никакие меры, принятые сегодня или ранее (в отношении РФ)… ни коим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией", — говорится в документе. Отмечается, что это сделано для избежания негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

Одобренные Советом ЕС санкции также не запрещают третьим странам закупку лекарств или медицинской продукции из России.