МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Рассматривая введенные против России санкции, можно провести параллель с негативными для Наполеона Первого последствиями введенной им в 1806 году континентальной блокады Англии, пишет в издании Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье де Мейзон Руж. Жадные до газа: как Европа загнала себя в угол санкциями

"Последствия блокады оказались контрпродуктивными, потому что сырье и станки закончились, а продажи за пределы Европы так и не были замещены", — отметил он.

В этих условиях, как напоминает автор, Англия, лишенная своих европейских поставщиков, смогла наладить новые торговые отношения, в частности, с Канадой, затем с Соединенными Штатами и Латинской Америкой.

Соответственно, произошло масштабное падение внешней торговли Франции, что ослабило ее промышленность, отметил эксперт.

Что касается Англии, то, несмотря на временные экономические кризисы 1808 и 1810 годов и некоторое время медленный рост, в конечном итоге она вышла из этого испытания более сильной, впоследствии расширив свою империю и став доминирующей нацией XIX века, подчеркнул Руж.