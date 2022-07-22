МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Объем торговли китайской приграничной провинции Хэйлунцзян с российскими регионами за первые шесть месяцев 2022 года увеличился на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Харбинской таможни. "Сибур" ввел для китайских клиентов возможность расчетов в юанях

По этим данным, товарооборот в январе-июне составил 85,38 миллиарда юаней (около 12,62 миллиарда долларов по текущему курсу).

Экспорт из провинции Хэйлунцзян в Россию составил 6,28 миллиарда юаней (около 928,39 миллиона долларов), увеличившись на 34,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт из России составил 79,1 миллиарда юаней (около 11,69 миллиарда долларов), увеличившись на 42,6%.

Всего, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого полугодия 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,675 миллиарда долларов.