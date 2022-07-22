МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Текущий кризис не похож на тот, что происходил в пандемию: даже очень большое снижение ключевой ставки ЦБ РФ не сможет компенсировать недостаток предложения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина спрогнозировала растянутый экономический спад в России

"Мы действительно по многим аспектам сравниваем ситуацию с пандемией, но по сути это два разных кризиса. Пандемийный кризис можно было назвать циклическим кризисом, когда в начале был шок спроса из-за локдауна, из-за того, что люди не могли просто потреблять так, как они потребляли. И мы понижали ставку именно, чтобы подтолкнуть этот спрос. И спрос очень быстро, и даже быстрее наших ожиданий восстановился, но потом стали проявляться проблемы предложения, и они оказались более длительными", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Она объяснила, что разрыв производственных и логистических цепочек в пандемийный период привел к тому, что при росте спроса предложение товаров соответствующим образом не выросло. И это вылилось в повышение инфляции во второй половине 2021 года и в раскручивание инфляционных ожиданий.

"Сейчас все-таки кризис структурный. И во многом был катализирован шоками со стороны предложения. При этом снижается и потенциал экономики. И снижение ставки, даже очень большое, не сможет в той же мере компенсировать эффекты как в 2020 году. Мы поэтому очень внимательно смотрим, что происходит именно с потребительским спросом, и насколько его динамика соответствует динамике предложения. Сравнивать напрямую эти два эпизода может быть не стоит", — добавила глава регулятора.

Ранее в пятницу ЦБ неожиданно резко снизил ключевую ставку — сразу на 1,5 процентного пункта, до 8% годовых. Опрошенные РИА Новости аналитики ждали, что ставка будет снижена до 8,5%. Некоторые из них допускали, что снижение может быть меньше — 0,75 или 0,5 процентного пункта, но ни один аналитик не прогнозировал более значительного понижения.