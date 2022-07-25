МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в июле снизился до 90,5 пункта с уровня июня в 92,3 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. The Spectator: Германия попала в "ловушку" Путина

Официальная статистика будет опубликована в релизе исследовательского института IFO в понедельник, 25 июля, в 11.00 мск.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что индекс экономических ожиданий в Германии уменьшился в июле до 83 пунктов с 85,8 пункта в предыдущем месяце, индекс текущей экономической ситуации — до 98,2 пункта с июньских 99,3 пункта.