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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220725/837592881.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 июля
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. Ожидаемые в понедельник, 25 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:00
EUR
Германия — Индекс деловых... ПРАЙМ, 25.07.2022
мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (июль)
|85,8
|83
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (июль)
|99,3
|98
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (июль)
|92,3
|90,2
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль)
|18
|13
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|2,06%
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Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Лента — операционные результаты за 2кв2022
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|RUB
|М.Видео — операционные результаты за 2кв2022
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|RUB
|Русагро — операционные результаты за 2кв2022
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|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022
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