МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 25 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (июль) 85,8 83
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (июль) 99,3 98
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (июль) 92,3 90,2
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июль) 18 13
20:00 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 2,06%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Лента — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB М.Видео — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB Русагро — операционные результаты за 2кв2022    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2022    