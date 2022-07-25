ПЕКИН, 25 июл — ПРАЙМ. Китай приветствует "продуктовую сделку" между Россией и Украиной, Пекин поддерживает позитивную роль ООН в этом процессе, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Лавров рассказал о том, кто будет сопровождать суда с украинским зерном

"Китай приветствует соответствующее соглашение", — заявил дипломат.

Он отметил, что Китай всегда придавал большое значение вопросу обеспечения международной продовольственной безопасности и поэтому включил продовольственную безопасность в число ключевых областей сотрудничества своей Глобальной инициативы развития, а также выдвинул инициативу международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, чтобы внести свой вклад в решение проблемы.

"Китай поддерживает позитивную роль ООН в достижении соглашения о поставках продовольствия. В нынешней ситуации международное сообщество должно приложить совместные конструктивные усилия для решения проблемы мировой продовольственной безопасности", — указал он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, когда Китай ожидает начала поставок зерна из украинских разблокированных портов, Лицзянь порекомендовал обратиться в соответствующие ведомства страны.

Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.