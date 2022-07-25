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Хуснуллин будет отвечать за технологии предотвращения экологических сбоев
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. ХУСНУЛЛИН БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СБОЕВ — МИШУСТИН Новость дополняется ПРАЙМ, 25.07.2022
экономика, промышленность, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. ХУСНУЛЛИН БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СБОЕВ — МИШУСТИН
Новость дополняется