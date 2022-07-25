МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству критически значимых технологий. Мишустин оценил решение Путина о кураторстве критически значимых технологий

Он отметил, что по инициативе президента Владимира Путина они будут держать на особом контроле развитие наиболее важных технологий и отдельных высокотехнологичных направлений.

Мишустин подчеркнул, что кураторство — это большая ответственность, а его заместителям предстоит серьезная работа.

"От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация в вверенных вам отраслях. Пожалуйста, держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами", — пояснил вице-премьер.

Его заместители также будут координировать деятельность министерств и ведомств по своим профильным вопросам.

Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет ответственным за развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения.

Вопросы технологий для предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды отошли вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручили заняться вопросами развития ускоренного развития генетики, а также контролировать поддержку разработок в области химической и биологической безопасности. Юрий Борисов назначен генеральным директором Роскосмоса

Курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также в его ведении будет находиться компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов.

Вице-премьеру — министру промышленности и технологий Денису Мантурову поручили курировать технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор.

Вице-премьер Виктория Абрамченко займется вопросом новых изобретений в сфере безопасности окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций в аграрном секторе. Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения

"Виктория Валерьевна Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения. Теми, которые востребованы сельским хозяйством и агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций", — сказал Мишустин.

Вопросы технологий атомной и водородной энергетики, а также декарбонизации промышленности отойдут к вице-премьеру Александру Новаку. Он также будет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, а том числе и портативные.