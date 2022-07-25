Мишустин распределил среди вице-премьеров новые обязанности
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустин распределил между своими заместителями обязанности по кураторству критически значимых технологий.
Он отметил, что по инициативе президента Владимира Путина они будут держать на особом контроле развитие наиболее важных технологий и отдельных высокотехнологичных направлений.
Мишустин подчеркнул, что кураторство — это большая ответственность, а его заместителям предстоит серьезная работа.
"От того, насколько эффективно вы справитесь с поставленными задачами, зависит то, как будет складываться ситуация в вверенных вам отраслях. Пожалуйста, держите эти вопросы на постоянном контроле. Лично буду следить за результатами", — пояснил вице-премьер.
Его заместители также будут координировать деятельность министерств и ведомств по своим профильным вопросам.
Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов будет ответственным за развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения.
Вопросы технологий для предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды отошли вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручили заняться вопросами развития ускоренного развития генетики, а также контролировать поддержку разработок в области химической и биологической безопасности.
Курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Также в его ведении будет находиться компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов.
Вице-премьеру — министру промышленности и технологий Денису Мантурову поручили курировать технологии создания ракетно-космической техники нового поколения, мобильные сети пятого поколения, технологический и атомный надзор.
Вице-премьер Виктория Абрамченко займется вопросом новых изобретений в сфере безопасности окружающей среды и предотвращения чрезвычайных ситуаций в аграрном секторе.
"Виктория Валерьевна Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения. Теми, которые востребованы сельским хозяйством и агропромышленным комплексом для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций", — сказал Мишустин.
Вопросы технологий атомной и водородной энергетики, а также декарбонизации промышленности отойдут к вице-премьеру Александру Новаку. Он также будет курировать развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, а том числе и портативные.
https://1prime.ru/state_regulation/20220725/837597852.html