МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Антироссийские санкции США помогли Москве, так как привели к значительному росту цен на нефть, пишет издание The American Conservative. В Китае рассказали, как США "задушили" евро

В материале отмечается, что страны Запада были уверены, что введенные меры помогут им ему "выиграть битву" с Россией по всем фронтам. Они считали, что Москва не сможет противостоять всем наложенным на нее ограничениям и ее экономика потерпит крах.

"На сегодняшний день проблема состоит не в том, что такого в принципе не случилось, но в том, что на деле санкции лишь помогли России", — констатировало издание.

Несмотря на то, что российский экспорт энергоносителей уменьшился в физическом объеме, взрывной рост цен, спровоцированный нехваткой поставок, свел на нет негативные последствия антироссийских мер.

"Экспортные цены России были в среднем примерно на 60 процентов выше, чем в прошлом году. Благодаря российским реэкспортерам Индии и ОАЭ это не привело к чистому изменению общих объемов экспорта нефти из России", — говорится в статье.

Запад усилил антироссийские санкции после начала спецоперации на Украине. Часть государств заморозила российские активы, кроме того стали звучать громче призывы отказаться от ее энергоносителей. Все это привело к росту цен на продукты питания и топливо как в Европе, так и в США.