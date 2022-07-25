МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май) 21,2% 20,8%
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (июль) 98,7 97,3
17:00 USD США — Продажи нового жилья (июнь) 696 тыс 664 тыс
17:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь) 10,7%  
20:00 USD США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот 3,271%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,86 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2022    
  RUB Газпром нефть — СД (утверждение политики в области устойчивого развития)    
  RUB Энел Россия — СД (изменения в состав правления)    