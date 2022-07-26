2022-07-26T09:15:03+03:00
2022-07-26T09:15:03+03:00
2022-07-26T09:15:03+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220726/837605683.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 июля
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. Ожидаемые во вторник, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 2:50
JPY
Япония — Протокол заседания... ПРАЙМ, 26.07.2022
мнения аналитиков, экономика, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 26 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|
|
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|1,6%
|2%
|16:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (май)
|21,2%
|20,6%
|17:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (июль)
|98,7
|97,2
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (июнь)
|696 тыс
|660 тыс
|17:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (июнь)
|10,7%
|
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|3,271%
|
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,86 млн барр
|
Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Яндекс — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2022
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|RUB
|Газпром нефть — СД (утверждение политики в области устойчивого развития)
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|RUB
|Энел Россия — СД (изменения в состав правления)
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