МОСКВА, 26 июл — ПРЙИМ. Заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал всю текущую политику Европы на российском направлении отвратительным коктейлем из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости. NI: Россия получает сверхприбыли, а Запад страдает из-за санкций

"Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости", — отметил он в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что в Евросоюзе "сначала объявили о намерении строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы".

"Решили, как обычно, порвать российскую экономику в клочья. Лишить денег от экспорта энергоносителей. И ввели тотальные санкции на всё, что горит. Нате! Наплевать, что в Европе есть огромная промышленность, развитое сельское хозяйство, а граждане Евросоюза хотят жить в тёплых домах с водой. Главное — пусть русские страдают. Потом спохватились", — написал он.

По мнению Медведева, в ЕС вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны.

"Осознали, как трудно сидеть на трех стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим, но и своя экономика и люди тоже не чужие. В общем, красиво не вышло", — добавил он.

"Жовто-блакитная истерика спровоцировала тяжелую диарею от страха замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства. Правда, лечиться от поноса европейские умники предлагают проверенным лекарством: наращиванием поставок оружия киевскому режиму и войной до победного конца. Ну-ну. Скоро придут холода", — замруководителя Совбеза России.