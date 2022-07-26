АНКАРА, 26 июл — ПРАЙМ. Координационный центр по экспорту зерна, созданный в Стамбуле в рамках соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, официально откроется среду, на мероприятие прибудет глава минобороны Турции, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber. Лавров надеется, что Гутерреш выполнит условия "продуктовой сделки"

"Министр национальной обороны Хулуси Акар откроет завтра в Национальном университете обороны Совместный координационный центр, который был создан в рамках соглашения о Стамбульском зерновом коридоре", — сообщил телеканал.

Подписание документов о снятии ограничений и о содействии прошло в Стамбуле 22 июля. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.