АНКАРА, 26 июл — ПРАЙМ. Координационный центр по экспорту зерна, созданный в Стамбуле в рамках соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, официально откроется среду, на мероприятие прибудет глава минобороны Турции, сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber.
"Министр национальной обороны Хулуси Акар откроет завтра в Национальном университете обороны Совместный координационный центр, который был создан в рамках соглашения о Стамбульском зерновом коридоре", — сообщил телеканал.
Подписание документов о снятии ограничений и о содействии прошло в Стамбуле 22 июля. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.