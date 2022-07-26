МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проведет 5 августа в Сочи переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин призвал не перекладывать затраты авиаотрасли на плечи пассажиров

Во вторник гостелеканал TRT Haber сообщил, что Эрдоган в начале августа отправится в Сочи. По их данным, в ходе переговоров в Сочи лидеры обсудят ситуацию на Украине и дадут оценку подписанной в Стамбуле "продуктовой сделке".

На вопрос, планируется ли встреча Путина с Эрдоганом в Сочи 5 августа, Песков ответил утвердительно.

"Да", — сказал он.

Российский и турецкий лидеры последний раз встречались в Тегеране на трехстороннем саммите по Сирии неделю назад.

В Стамбуле 22 июля прошло подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.