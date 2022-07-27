МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Минцифры опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений для обязательного размещения в российском магазине мобильных приложений RuStore, пока их всего четыре — "Госуслуги", "Госуслуги Авто", "Госуслуги Культура", "Госуслуги. Решаем вместе", сообщает пресс-служба ведомства. Минцифры предложило предустанавливать RuStore на устройства в России

В конце мая VK совместно с Минцифры в ответ на запрет покупки приложений в Google Play и App Store запустили бета-версию отечественного магазина RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android.

"Минцифры России опубликовало проект приказа, в котором определило список социально значимых приложений. Предполагается, что они будут в обязательном порядке размещены в отечественном магазине приложений RuStore. На данный момент в списке 4 приложения: Госуслуги, Госуслуги Авто, Госуслуги Культура, Госуслуги. Решаем вместе", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в дальнейшем перечень обязательных к размещению приложений планируется расширять по согласованию с бизнесом и ведомствами. "Устанавливать такое приложение на смартфон или нет — личный выбор каждого пользователя. Утверждение предусмотренного проектом приказа перечня не препятствует размещению иных приложений в магазине приложений", — уточнили в Минцифры.