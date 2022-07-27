МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Совет Федерации продолжит разрабатывать законы в области ответных мер на западные санкции в осеннюю сессию, сообщил председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас в ходе пресс-конференции. Клишас заявил о необходимости вводить оборотные штрафы для компаний

Сенатор подчеркнул, что работа в этой области играет важную роль, поскольку ответные действия со стороны России не должны разрушать правовую систему страны

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.