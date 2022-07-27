МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Дефляция в России на неделе с 16 по 22 июля составила 0,08% после 0,17% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,32%, сообщил в среду Росстат. Росстат: Россия сократила производство золота в первом полугодии

"За период с 16 по 22 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,92%, с начала июля – 99,92%, с начала года – 111,32%", — говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,6%, в том числе картофель на 7,5%, свекла – на 6%, капуста – на 5,9%, бананы – на 4,8%, морковь – на 3,4%, огурцы – на 2,9%, яблоки – на 2,3%, помидоры – на 2,1%, лук – на 0,2%.

По итогам прошлой недели из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) подорожали девять наименований. Лидерами стали сосиски и сардельки (+0,38%), мясные консервы для детского питания (+0,35%) и печенье (+0,32%). Также показали рост стоимости на прошлой неделе овощные консервы для детского питания (+0,25%), баранина (+0,24%), вареная колбаса (+0,15%), маргарин (+0,13%). Говядина и сыры подорожали незначительно — 0,02% и 0,01% соответственно. Цены на полукопченую и варено-копченую колбасу не изменились.

Снижение цен произошло по 24 наименованиям продуктов. На отчетной неделе наиболее подешевевшими вновь стали яйца (-1,17%). Следом идет гречка, которая стала стоить меньше на 0,87%. Также подешевели: пшеничная мука – на 0,6%, подсолнечное масло, пшено, черный чай, соль – на 0,4%, курятина, мороженая рыба — на 0,3%. Снижение цен на сахар замедлилось до 0,25% с 0,66% неделей ранее. Свинина, молоко, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания, макароны, шоколадные конфеты подешевели на 0,2%, сливочное масло, ржаной хлеб, вермишель – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички — на 0,85%, пеленки для новорожденных — на 0,53%, туалетное мыло — на 0,35%, зубные пасты и щетки — на 0,25% и 0,24%, хозяйственное мало — на 0,2%. Одновременно с этим цены на подгузники снизились на 0,3%, на стиральные порошки – на 0,2%, на туалетную бумагу – на 0,1%.

Снижение цен на смартфоны продолжилось — они стали дешевле на 0,75% (смартфоны показывают снижение стоимости на протяжении трех месяцев). Электропылесосы после подорожания на 1,54% на предыдущей неделе на этот раз стали дешевле на 0,44%. При этом телевизоры после двух недель снижения цен подорожали — на 1%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные — снизились на 0,02%. Цены на автомобильный бензин остались прежними, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.

Также Росстат на неделе с 16 по 22 июля зафиксировал рост цен на комбинированные анальгетики (на 0,32%), аллохол (на 0,27%), корвалол (на 0,23%), валидол (на 0,04%). Другие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели, сильнее всего поливитамины — на 0,26%.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса самолета вырос на 3,93% после снижения на 0,74% на прошлой неделе. Рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты ускорился до 0,57% с 0,31%, а на отдых в санатории — практически не изменился.