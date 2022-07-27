МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Спад ВВП России в июне усилился до 4,9% в годовом выражении после 4,3% в мае; за второй квартал экономика снизилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первом полугодии — на 0,5%, следует из обзора Минэкономразвития. МВФ понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2022 и 2023 годы

"По оценке Минэкономразвития России, в июне ВВП снизился на 4,9% год к году, в целом за второй квартал 2022 года – на 4,0% в годовом выражении", — приводятся оценки министерства в обзоре "О текущей ситуации в российской экономике".

Спад по итогам первого полугодия текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 0,5%.

"В июне экономическая активность поддерживалась улучшением показателей добывающей промышленности и сохранением положительной динамики в сельском хозяйстве. Добыча полезных ископаемых в июне вышла в положительную область, в основном благодаря восстановлению объемов добычи нефти (+2,7% год к году после —2,4% год к году в мае). Одновременно улучшились показатели нефтепереработки (до —0,5% год к году в июне после —5,5% год к году в мае). В сельском хозяйстве в июне продолжился рост выпуска (на 2,1% год к году, как и в мае)", — отмечает министерство.

При этом в Минэкономразвития указывают на то, что в обработке ситуация по-прежнему складывается неравномерно. "С одной стороны, выпуск сохранялся выше прошлогодних уровней в ряде отраслей, ориентированных на внутренний спрос (так, в фармацевтике рост в июне составил 16,5% год к году, производстве строительных материалов – 2,3% год к году). С другой стороны, ускорился спад в экспортно ориентированных отраслях (деревообработке, химической отрасли, металлургическом производстве), а также отраслях со значительной долей промежуточного импорта (автомобилестроение, легкая промышленность, производство мебели)", — следует из обзора.

В министерстве также отметили, что в июне продолжилось снижение объемов оптовой торговли и грузооборота транспорта. Кроме того, в строительстве рост в июне остановился. Что касается потребительской активности, то в течение второго квартала она стабилизировалась на низких уровнях, указывают в Минэкономразвития.

В первом квартале текущего года экономика России выросла на 3,5%. Снижаться ВВП страны начал с апреля, когда экономика снизилась на 2,8% в годовом выражении, спад продолжился в мае (на 4,3% год к году).

Снижение экономики в текущем году, по обновленному прогнозу ЦБ, составит 4-6%, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4%. Минэкономразвития пока не публиковало новый прогноз, а в апрельской версии ожидало сокращения ВВП на 7,8%. В июне глава министерства Максим Решетников отмечал, что российская экономика проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти, и спад по итогам года будет меньше прежних прогнозов. В прошлую пятницу его зам Полина Крючкова говорила, что представленные прогнозы ЦБ близки к текущим оценкам Минэкономразвития.