МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ситуация, которая сложилась в немецкой экономике, напоминает снежный ком, способный вызвать лавину, заявил в статье для издания Die Welt журналист Томас Штаубхаар. The Spectator: Путин показал политическое бессилие Евросоюза

По его словам, меры по борьбе с инфляцией принесли желаемого результата, кроме того, покупательская способность и сбережения граждан упали настолько, что перед многими встали финансовые проблемы. Также ряд домохозяйств не уверены, найдут ли они предстоящей зимой средства, чтобы оплатить счета за отопление.

Как отмечается, ФРГ не может противостоять этому кризису. Причиной автор называет отказ от российских энергоносителей, без которых немецкая экономическая модель не способна функционировать.