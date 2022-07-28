МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Правительство России выделит 45,5 миллиарда рублей на финансирование основных ипотечных программ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Власти направят более десяти миллиардов рублей на доплаты пенсионерам

"…Мы сегодня направим еще 45,5 миллиардов рублей на реализацию трех из них — это льготная, семейная и дальневосточная", — заявил он на совещании и уточнил, что эти программы пользуются особенно высоким простом у россиян.

Мишустин уточнил, что из этих средств почти 16 миллиардов пойдут на семейную ипотеку, а более четырех миллиардов — на дальневосточную. Кабмин рассчитывает, что такая мера позволит россиянам решить вопрос с недвижимостью и повысить качество жизни.

По словам премьера, кабмин продолжает системно поддерживать льготную ипотеку и уже снизило ставку до 7% годовых по поручению главы государства.